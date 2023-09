Manifestazioni in Iran nell'anniversario di Mahsa Amini

Nel giorno del primo anniversario dalla morte di Mahsa Amini, la giovane uccisa dalla Polizia perché non indossava il velo in maniera corretta in diverse città dell'Iran ci sono state piccole manifestazioni di protesa. A scendere in piazza soprattutto donne che hanno sfidato i divieti e le violenze della Polizia. Arriva la notizia ad esempio che a Teheran agenti abbiano sparato sulla folla. In mattinata era inoltre stato arrestato il padre di Mahsa Amini poi liberato