Insulti razziali al Politecnico di Milano: "Non sono il vostro schiavo ne..o" | video

Mai gli studenti di analisi del Politecnico di Milano si sarebbero aspettati una risposta razzista a richieste come: "Può raddrizzare il foglio che non si vede una parte?". Sì, perchè la professoressa, durante la lezione online, ha esordito dicendo: "O la smettete o smettiamo di fare lezione. Basta con 'ste chat. Non sono il vostro schiavo ne..o". L'episodio è stato denunciato dall'associazione Studenti Indipendenti, i quali hanno chiesto all'Ateneo di prendere provvedimenti e di trattare con serietà questa situazione.

Guarda tutti i video

aggressione razzista metropolitana Roma video None

Cori Razzisti Balotelli A Verona