India, uomo scivola sotto un treno: salvato da un soldato | video

Un uomo stava per essere trascinato sotto i binari di un treno dopo essere inciampato ed essere caduto, rischiando per un soffio di finire tra le ruote del mezzo, mentre cercava di salire sul treno, in una stazione nel distretto di Purnea, nello stato del Bihar, India orientale. L'uomo è stato salvato da un soldato della Railway Protection Force (RPF)