Kuwait, brucia il cimitero di pneumatici più grande del mondo | video

Un gigantesco incendio ha avvolto tra le fiamme il cimitero di pneumatici più grande del mondo, presente nella zona di Sulaibiya, in Kuwait. L'intensa nube nera che si eleva sopra l'immensa distesa di pneumatici è a dir poco impressionante. Il cimitero contiene circa 7 milioni di pneumatici provenienti sia dal Kuwait che da altri Paesi, tutti accatastati in una zona che può arrivare a toccare i 50 gradi. Si teme per il disastro ambientale.

