Misterioso incendio al Grand Setun Plaza di Mosca | video

Altro misterioso incendio in Russia, precisamente a Mosca. Almeno venti persone sono ancora intrappolate nei loro uffici a causa di un incendio scoppiato al complesso Grand Setun Plaza, a Mosca.

Secondo l'agenzia statale russa Tass, «fino a 20 persone dovrebbero trovarsi all'interno dell'edificio, al sesto e settimo piano». Sul luogo ci sono al lavoro almeno 180 pompieri.

Finora, come ha riferito il Ministero delle Emergenze russo, sono state tratte in salvo oltre 120 persone.

Secondo quanto riferito dal comando dei pompieri, «è stato un cortocircuito a provocare l'incendio nell'edificio del business center». Si presume che sia stato causato «dall'errata installazione dei sistemi d'illuminazione della facciata».