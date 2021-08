Incendi in Grecia, gli abitanti restano sull'isola per salvare le case | video

L'isola di Evia, la seconda più grande di tutta la Grecia, continua ad essere flagellata dalle fiamme. Più di mille le persone tra residenti e turisti fatti evacuare via mare, nei giorni scorsi, per l'emergenza incendi. Purtroppo i soccorsi non sono riusciti ad arginare il propagarsi incessante degli incendi che ha già distrutto case ed ettari di terreno. Alcuni cittadini sono rimasti sull'isola per cercare di spegnere i roghi e tentare di salvare le proprie case. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis – finito sotto accusa per la gestione dell'emergenza – si è scusato in diretta tv, ammettendo di non aver fatto abbastanza e promettendo di risarcire le vittime.

Guarda tutti i video

Kuwait, brucia il cimitero di pneumatici più grande del mondo | video Un gigantesco incendio ha avvolto tra le fiamme il cimitero di pneumatici ...

Incendi in Grecia, migliaia di turisti e residenti evacuati | video La Grecia continua ad essere flagellata dalle fiamme per il dodicesimo giorno ...