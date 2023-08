Grecia, nuova ondata di incendi in diverse aree del Paese: 2 morti | video

Nuovi incendi sono divampati in diverse aree della Grecia. Il bilancio conta attualmente 2 vittime, e molti sono i residenti costretti all’evacuazione, tutt'ora in corso. Le fiamme incontrollate infuriano nel nord-est del Paese, nelle isole di Eubea (nei pressi di Atene) e Citno, così come nella regione della Beozia. Ieri sera è stato diramato un ordine di evacuazione all’ospedale di Alessandropoli. «Ci sono nove fronti attivi, è una situazione simile a quella di luglio», ha dichiarato una portavoce dei vigili del fuoco, riferendosi all'ondata che ha causato cinque morti lo scorso mese.