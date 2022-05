È stata una notte di festa per i tifosi del Milan che hanno celebrato la conquista dello scudetto. Prima 40 mila persone hanno invaso Piazza Duomo, poi tutti a San Siro per l'arrivo del pullman della squadra partita da Reggio Emilia e giunta in tarda serata allo stadio. Qui grande festa e soprattutto show del leader della squadra, Zlatan Ibrahimovic, che ha arringato i tifosi tutti ai suoi piedi