Hong Kong, mai così tanta pioggia in un'ora dal 1884: strade allagate I video

La coda del passaggio del tifone Haikui ha creato gravi disagi ad Hong Kong con strade e stazioni allagate. Si tratta di una precipitazione mai vista in passato. L'osservatorio meteo di Hong Kong ha infatti segnalato una pioggia oraria di 158,1 millimetri tra le 23 locale e le 24 di giovedì (17-18 in Italia). Non era mai accaduto dal 1884, data di avvio della raccolta dati (video tratto da X)