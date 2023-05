Harry e Meghan: sfiorato l'incidente in auto mentre fuggivano dai paparazzi

«Poteva essere una catastrofe». È quanto riferisce il portavoce di una delle coppie più chiacchierate al mondo, quella di Harry - secondogenito di casa Windsor - e l'attrice Meghan Markle.

Secondo una prima ricostruzione il principe Harry e sua moglie sono stati coinvolti in un inseguimento con i paparazzi a New York martedì sera. L'inseguimento è avvenuto dopo che Harry aveva accompagnato Meghan ai Women of Vision Awards alla Ziegfeld Ballroom della città.

Dopo essere saliti su uno dei classici taxi gialli della Grande Mela, il Duca e la Duchessa di Sussex, che viaggiavano con la madre di Meghan, Doria Ragland, «sono stati coinvolti in un inseguimento quasi catastrofico con un gruppo di paparazzi molto aggressivi». «Questo inseguimento implacabile, durato oltre due ore, ha causato diverse situazioni pericolose che hanno coinvolto altri automobilisti, pedoni e due agenti di polizia di New York» ha commentato il portavoce dei duchi di Sussex. La dichiarazione sottolinea che la coppia comprende l'interesse pubblico nei loro confronti, ma non dovrebbe mai mettere a rischio la sicurezza di nessuno.

Una fonte delle forze dell'ordine ha riferito che martedì c'era un gruppo di paparazzi che seguiva Meghan e Harry su auto, moto e scooter. Una squadra di protezione della polizia di New York ha seguito Harry e Meghan in un'altra auto e ha dovuto eseguire alcune manovre evasive per sfuggire ai paparazzi, ha dichiarato la fonte. I paparazzi su scooter e biciclette hanno percorso il marciapiede per tenere il passo con la coppia, ha aggiunto la fonte.

Also they had to get out from the car they were travelling in , in to a taxi . Two news organisations posted those pictures , British newspapers the dail mail and the daily express who are two of the worst in harassing Meghan and Harry . https://t.co/hpMm8zgIhlpic.twitter.com/717sW7ypbB

— claire (@claireXanda) May 17, 2023





Una dinamica nota a casa Windsor e che ricorda la tragica fine della madre del principe Harry, avvenuta proprio dopo un lungo inseguimento da parte dei paparazzi e uno schianto mortale nel tunnel parigino dell'Alma. È stato lo stesso Duca di Sussex a sollevare la questione della sicurezza della sua famiglia, evidenziando le similitudini tra il trattamento riservato alla moglie e quello subito da sua madre, Lady Diana.

In una docuserie pubblicata su Netflix, Harry ha risposto alle critiche secondo cui la coppia ha "un problema con i paparazzi". «Durante i tempi di mia madre, si trattava di molestie fisiche: telecamere in faccia, inseguimenti», ha spiegato. «I paparazzi ancora molestano le persone», ha aggiunto «Ma ora le molestie avvengono principalmente online. Una volta che le foto vengono pubblicate e le storie vengono create intorno ad esse, inizia il bullismo sui social media. È difficile vedere un'altra donna della mia vita, che amo, essere presa di mira in questo modo. È essenzialmente la caccia alla preda».