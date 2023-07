Il momento dell'uscita della speleologa Ottavia dalla grotta Bueno Fonteno | video

Il video del momento in cui Ottava Piana viene tirata fuori dalla grotta di Bueno Fonteno, dopo oltre 41 ore di intervento per 72 soccorritori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da Lombardia, Piemonte, Trentino, Alto Adige ed Emilia-Romagna. Il successo dell'operazione fa applaudire tutti i soccorritori, sollevati di aver tratto in salvo la giovane speleologa rimasta bloccata a 150 metri di profondità nella grotta in provincia di Bergamo a causa di un infortunio ad una gamba.