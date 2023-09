Il video del gol di Provedel in Lazio-Atletico Madrid nel recupero

È un sogno quello del portiere della Lazio, Provedel che con un colpo di testa all'ultimo secondo del recupero ha portato i biancoazzurri al pareggio nella sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. Dopo aver compiuto degli autentici miracoli in porta, salvando più volte il risultato, il portiere ha raccolto un cross di Luis Alberto ed ha messo il pallone in porta mandano in estati i tifosi allo stadio olimpico.