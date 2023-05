Giorgia Meloni arrivata in Emilia Romagna. In visita a Ghibullo | video

Giorgia Meloni è atterrata stamane all'aeroporto di Rimini, come aveva annunciato ad Hiroshima, anticipando il suo rientro dal Giappone per il G7. Una volta atterrata il premier ha compiuto alcuni sopralluoghi nelle zone alluvionate senza però ufficializzare e comunicare percorsi e località per evitare che la presenza della stampa potesse trasformare il suo gesto in una passerella politica. Alcuni cittadini però sono riusciti ad incontrarla, come gli abitanti di Ghibullo, che hanno anche potuto scambiare due parole con lei