Incredibile la partita a scacchi immortalata in questo video: due ragazzi si immergono nelle acque gelate del Canada per 5 minuti. La temperatura registrata è di -20° ma, tra una scaldata di mano e l'altra, la partita va avanti e i due non si arrendono. Due giovani davvero temerari!

Guarda tutti i video

Bolla Ghiaccio Inverno Freddo Acqua None

Uomo_ghiaccio None