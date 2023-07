Branco di cervi si ripara dal maltempo in Giappone | video

Nara è una città giapponese situata vicino a Kyoto ed è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 1998. Qui si trovano uno dei templi più famosi del Giappone e un immenso parco popolato da cervi e cerbiatti che girano liberamente senza destarsi della presenza degli umani. In questo caso i cervi si sono radunati sotto i portici di una stazione per ripararsi dalla pioggia, rimanendo in compagnia di tutte le altre persone presenti che aspettano che il maltempo si affievolisca.