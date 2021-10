Germania, enorme tornado si abbatte su Kiel | video

Un gigantesco tornado si è abbattuto sulla città di Kiel, sulla costa baltica del nord della Germania. Il momento è stato immortalato in un video pubblicato sui social da uno dei residenti. Alcune persone sono state travolte dalla furia incontrollata della tromba d'aria e trascinate in acqua, riportando diverse ferite gravi. Per il momento il bilancio è di 7 feriti. Trombe d'aria di questa violenza "non sono assolutamente prevedibili", ha spiegato il meteorologo di Kiel Sebastian Wache ai media locali.

Guarda tutti i video

Incredibile Tornado In Russia None

Repubblica Ceca colpita da un violento tornado: morti e feriti | video Un violento tornado si è abbattuto sulle case del Sud-Est della Repubblica ...