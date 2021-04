Milano, la gang delle aggressioni e rapine all'Arco della Pace | video

Sono quindici i ragazzi che hanno preso parte alle aggressioni avvenute nella notte del 3 ottobre scorso a Milano. Il gruppo si era dato appuntamento con l'intenzione di provocare, per poi passare all'azione. L'episodio più grave è avvenuto all'Arco della Pace, dove la gang ha aggredito cinque coetanei, ferendone alcuni in modo grave. Nella stessa sera, nei pressi di via Nicolini, i ragazzi avrebbero anche rapinato e aggredito il titolare ed i dipendenti di un ristorante. La polizia ha identificato tutti e arrestato quattro ventenni.

