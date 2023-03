Il clamoroso furto con ruspa del Postamat | video

Ha davvero dell'incredibile questo video, ripreso dall'abitante di una casa a Valverde, cittadina della provincia di Catania in cui si vede il blitz di una banda di criminali che con una ruspa distrugge uno stabile per sottrarre il Postamat. Il tutto con dei rumori assurdi che hanno sicuramente svegliato tutti gli abitanti della zona. Più di tre minuti di lavoro che però non sono stati sufficienti per l'intervento delle forze dell'ordine