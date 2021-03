Frosinone, fugge dalla polizia a bordo di un go-kart | video

Immagini ai limiti dell'incredibile quelle visibili dal video postato in queste ore dalla polizia di Frosinone: un go-kart, guidato da un uomo senza casco, sfreccia fra le strade di campagna tra Alatri e Veroli. Una volante della questura gli intima di fermarsi, ma l'uomo, incurante di tutto, decide di darsi alla fuga, tentando di seminare i poliziotti. Scatta così un lungo inseguimento notturno, durato più di un'ora, al quale collabora anche un'automobile dei carabinieri. L'uomo, alla fine è stato fermato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, mentre il veicolo è stato stato sequestrato poiché non immatricolabile e non adatto alla guida su strada.

