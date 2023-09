Il video dello schianto dell'aereo delle Frecce Tricolori a Caselle

Tragedia del cielo a Torino dove un velivolo delle Frecce Tricolori è precipitato durante una prova prima di un'esibizione. L'aereo, un MB.339, ha preso fuoco esplodendo al momento del contatto con il terreno pochi secondi dopo il decollo. Una bambina di 5 anni che si trovava in auto con la famiglia è morta. Ferito il fratellino, ricoverato in gravi condizioni per le ustioni riportate. Stanno meglio il padre e la madre. Il pilota ha evitato l'impatto lanciandosi con il paracadute poco prima dello schianto. L'ipotesi è che l'aereo abbia avuto problemi per aver incontrato uno stormo di uccelli (video tratto da X)