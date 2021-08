Francia, violento incendio vicino a St.Tropez | video

L'incendio boschivo nella regione del Var, vicino alla nota località balneare Saint-Tropez, va avanti ormai da giorni: le fiamme hanno avvolto ettari ed ettari di foreste causando la distruzione di parte della flora e della fauna del posto. Il rogo ha provocato anche diversi feriti e due morti. Migliaia i turisti ed i residenti costretti alla fuga. Un funzionario del governo locale della regione del Var ha affermato che le fiamme sono ancora fuori controllo.

