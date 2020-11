Ferrari, presentata la SF90 Spider prima spider a propulsione ibrida plug-in del Cavallino | video

Le parole d'ordine di questo periodo storico in casa Ferrari sono novità e innovazione. Con un tetto apribile rigido che si attiva in soli 14 secondi e 1000 cavalli di potenza pura, la nuova storica Ferrari SF90 Spider ibrida si classifica come la cabrio più potente della storia di Maranello. Questo gioiello, presentato durante un evento digitale ufficiale Ferrari, copre un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e in 7 secondi si aggiudica lo 0-200 km/h. Il mezzo, con un prezzo fissato a partire da 473 mila euro, non sarà prodotto in edizione limitata e quindi potrà essere accessibile a chiunque.



