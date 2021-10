Expo 2020, le immagini della spettacolare cerimonia d'apertura a Dubai | video

Ieri sera si è tenuta la cerimonia d'apertura di Expo 2020, la prima esposizione universale del mondo arabo. La spettacolare evento si è svolto sotto la cupola di Al Wasl Plaza ed è stato trasmesso in diretta in oltre 430 località negli Emirati Arabi Uniti. L'evento ha visto l'esibizione di artisti arabi ed internazionali, tra cui il cantante Mohammed Abda e i famosi cantanti emiratini Ahlam, la giovane cantante Almas, la cantante libanese-statunitense Maysa Karaa, Ellie Goulding ed Andrea Bocelli. Per celebrare il giorno di apertura, inoltre, Dubai ha ospitato fuochi d'artificio in giro per la città in tre luoghi: The Frame, Dubai Festival City e The Pointe on Palm Jumeirah.

