Elly Schlein contestata dagli studenti davanti alla Sapienza di Roma

Dura accoglienza per Elly Schlein alla Sapienza di Roma, dove da giorni gli studenti protestano, dormendo nelle tende, contro il caro affitti. «Il Pd dov’era quando studenti come noi sono stati manganellati a Bologna? Sono stati manganellati e sgomberati universitari per il diritto alla casa. Lei cosa ha da dire alla sua città?» le ha chiesto uno studente di Cambiare Rotta, il collettivo che sta animando la protesta contro il caro affitti.