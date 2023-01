Donzelli attacca il Pd su Cospito: bagarre alla Camera | video

Bagarre alla Camera per le parole di Giovanni Donzelli, Durante il dibattito in aula infatti il deputato di Fratelli d'Italia ha raccontato che alcuni parlamentari del Pd due settimane fa hanno incontrato in carcere Alfredo Cospito, l'anarchico al centro delle cronache di questi giorni per il suo sciopero della fame legato al 41 bis, il carcere duro: «il 12 gennaio 2023, mentre parlava con i mafiosi, Cospito incontrava anche i parlamentari Serracchiani, Verini, Lai e Orlando. Io voglio sapere se la sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi». Violenta ed immediata la replica dei diretti interessati e di tutte le opposizioni