Donna salva per un soffio, attraversa i binari con il treno in arrivo | video

É accaduto nella stazione di Ermelo, nei Paesi Bassi: una donna ha attraversato i binari un istante prima che passasse il treno. Non solo li ha oltrepassati una volta, ma pochi secondi dopo ha ripetuto lo stesso folle gesto per tornare indietro. Il filmato è stato diffuso sui social da ProRail per denunciare la mancanza di attenzione e incuranza delle regole da parte dei pendolari. È anche uno shock per i conducenti, sottolineano nel tweet. Frenano e sono obbligati a continuare a passo d'uomo per evitare altri incidenti. La donna nel video evita per un soffio la tragedia. Se avesse oltrepassato i binari un secondo dopo, l'epilogo sarebbe stato certamente diverso.

Guarda tutti i video

India, bambino cade sui binari: un uomo lo salva un attimo prima dell'arrivo del treno | video Un bambino è caduto sui binari nei pressi della stazione di Vangani, ...

Incendio sulla Roma-Lido, i cavi elettrici si staccano e bruciano il vagone | video Momenti di paura sulla linea ferroviaria Roma-Lido, dove oggi verso le 13.20 ...