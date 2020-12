Croazia, terremoto di magnitudo 6,4, crollato un ospedale e un asilo | video

Terremoto di magnitudo 6,4 è avvenuto in Croazia, con epicentro intorno a Petrinja. Molti gli edifici crollati, tra cui ci sarebbero l'ospedale locale e un asilo, dove sarebbe morto uno dei bambini ospitati. Il terremoto è stato avvertito in tutta la Croazia, in Serbia e Bosnia-Erzegovina, ma anche in Italia, lungo la costa Adriatica, da Trieste all'Abruzzo.

