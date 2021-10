Como, mongolfiera distrugge una scultura del Tempio Voltiano | video

Una mongolfiera ha urtato e distrutto una scultura del Tempio Voltiano, uno dei simboli della città di Como. Il mezzo, usato per giri turistici, era in fase di decollo quando ad un certo punto il cestello ha urtato una parte del fregio che, cadendo, ha danneggiato le scale di accesso. I Vigili del fuoco sono poi intervenuti con un'autoscala per mettere in sicurezza la zona. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

