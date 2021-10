California: aereo si schianta in una zona residenziale vicino San Diego | video

Un aereo da turismo, un Cessna 340 bimotore, si è schiantato in una zona residenziale alle porte di San Diego, in California. Il velivolo, partito dall'aeroporto di Yuma, in Arizona, si è schiantato contro due case, causando lo scoppio di una potente esplosione. Le dinamiche dell'incidente sono tutt'ora ancora da chiarire. Nel frattempo, i vigili del fuoco stanno attualmente cercando di domare l'incendio per evitare che causi ulteriori danni. Secondo le autorità locali, i morti sarebbero almeno due. Diversi feriti sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale.

