Grecia, caldo fuori stagione e in spiaggia ignorando le mascherine | video

Temperature decisamente fuori stagione registrate in questi giorni i Grecia a causa dei venti caldi provenienti dall'Africa. Più di 20 gradi ad Atene, dove in tanti si sono riversati in spiaggia e nei parchi, senza rispettare le regole anti-Covid come distanziamento e mascherine. In Grecia le persone possono uscire di casa solo per determinate esigenze e la maggior parte dei negozi sono chiusi, insieme a luoghi di intrattenimento e ristoranti. Un aumento delle temperature ad inizio anno non è raro in Grecia: il fenomeno è noto fin dall'antichità ed è chiamato "i giorni alcioni".

Guarda tutti i video

Uragano Grecia Mareggiata None

Video Inondazione Grecia Evia None