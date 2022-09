La guerra in Ucraina continua con la lenta controffensiva dell'esercito di Kiev e la Russia che attende la messa in campo degli uomini richiamati in servizio pochi giorni fa da Putin. Ieri 4 caccia russi sono stati abbattuti dagli ucraini; in questo video si vede uno di questo apparecchi colpito da un missile terra aria Stinger e che poi si schianta al suolo