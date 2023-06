Tifosi rossoneri in piazza Duomo per l'ultimo saluto a Berlusconi | video

Lunedì mattina 12 giugno è morto Silvio Berlusconi e da allora non si parla d'altro. Oggi all'arrivo del feretro dell'ex Cavaliere in Piazza Duomo sono accorsi in centinaia e tanti tifosi del Milan hanno sventolato bandiere rossonere e intonato a gran voce: «C'è solo un presidente, c'è solo un presidente!» per l'ultimo saluto ai funerali di Stato di Berlusconi.

Uscita Del Feretro Di Silvio Berlusconi, Dal Duomo di Milano All'uscita del feretro di Silvio Berlusconi dalla Piazza Duomo salgono cori per l'ultimo saluto al Presidente. Centinaia di persone si sono accalcate in piazza, tra cui tanti tifosi del Milan che intonano a gran voce che "c'è solo un presidente!".