Bambina di 2 anni non vuole indossare la mascherina, cacciata dall'aereo | video

La piccola, di appena 2 anni, si rifiuta di indossare la mascherina. Il padre prova in tutti i modi a mettergliela, ma lei rimane della sua idea. Un hostess dice all'uomo che la bambina non è conforme alle normative anti Covid-19 per viaggiare sull'aereo, nonostante il padre stia tenendo la mascherina contro il viso della figlia: "Le sto letteralmente coprendo la faccia!" urla l'uomo. Alla fine, tutta la famiglia viene invitata a scendere. ma un bambino di 2 anni può davvero indossare la mascherina?

Guarda tutti i video

Covid Paziente Serenata None

Covid Negazionista None