Attentato al Cremlino. È l'accusa di Mosca | video

Il Cremlino denuncia un attentato di matrice ucraina avvenuto questa notte: obiettivo Vladimir Putin.

Questa la versione russa: "Due droni sono stati puntati contro il Cremlino. A seguito delle azioni tempestive intraprese dai servizi militari e speciali che hanno utilizzato i sistemi di controllo radar, i veicoli sono stati resi inutilizzabili".

Secondo Mosca, Putin non è stato ferito in quello che viene definito "un attacco terroristico". Il suo programma di lavoro - aggiunge RIA Novosti - non è cambiato e continuerà come sempre.

Ieri sera, un gruppo di residenti del quartiere Yakimanka di Mosca aveva riferito di esplosioni e fumo nella zona del Cremlino. Alcune persone avevano filmato il fumo e detto che il Cremlino "ha perso la sua illuminazione".