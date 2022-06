Anita Alvarez sviene in acqua. La salva la sua allenatrice | video

Paura ai mondiali di Nuoto a Budapest. Anita Alvarez atleta della nazionale americana di Nuoto Sincronizzato è svenuta in acqua al termine del suo esercizio. La Alvarez è finita sott'acqua, affogando sempre più. A salvarla la sua allenatrice, Andrea Fuentes che, resasi conto dell'accaduto non ha esitato a lanciarsi in piscina dove ha recuperato la Alvarez portandola in superficie fino al bordo dove è stata raccolta dai soccorritori.