Anche New York ha il suo Spelacchio di Natale | video

Le immagini dell'albero appena installato al Rockefeller center stanno facendo il giro del web: quest'anno anche New York ha il suo Spelacchio, forse simbolo del poco spirito natalizio e di festa di questo periodo di pandemia. Sui social media si leggono commenti in cui a molti torna in mente Spelacchio, l'albero di Roma soprannominato così nel Natale del 2017, dalle fronde molto spoglie.

New York, vista spettacolare dall'Empire State Building

New York layer lapse video spettacolare None