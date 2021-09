USA, 77mila tifosi tornano a ballare "Jump Around" dopo due anni | video

Spettacolo al Randall Stadium, in Wisconsin, dove più di 77mila tifosi sono tornati a ballare il tradizionale brano "Jump Around" dopo più di due anni dall'inizio della pandemia. In occasione della prima partita del campionato di football universitario, il pubblico è quindi tornato a scatenarsi, saltando e ballando, sulle note del grande classico degli House of Pain, il brano utilizzato dalla squadra di football universitario di Madison per accogliere i proprio campioni sul rettangolo di gioco.

