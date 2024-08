Nubifragio a Torino: danni e richieste di intervento ai Vigili del Fuoco I video

Una serie di nubifragi ha colpito il Piemonte e in particolare Torino con tempeste di vento e grandinate e molte strade allagate. E' accaduto nel pomeriggio di mercoledì 14 agosto 2024. Diversi danni si sono registrati in città, dove si sono moltiplicate le richieste di intervento dei Vigili del Fuoco, e anche in provincia e nelle altre zone colpite dal maltempo. Nel capoluogo sono caduti alberi e rami, danneggiati alcuni tetti (video tratto da X)