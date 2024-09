Vergogna prima di Juventus-Napoli: tifosi urlano "munnezza" nel minuto per Schillaci I video

Nemmeno il ricordo di un eroe del calcio italiano come Totò Schillaci è stato sufficienti perché il minuto di silenzio in memoria dell'ex centravanti della nazionale di Italia '90 non fosse sfregiato dal comportamento dei soliti noti. Prima di Juventus-Napoli, con le squadre schierate in campo, il silenzio è stato rotto alla fine dall'urlo della parola "munnezza" proveniente dal settore occupato dai tifosi ospiti, con conseguente reazione del resto dello stadio (video tratto da X)