USHER presenta il trailer dell'Halftime Show del Superbowl. Tra i protagonisti JungKook dei BTS

Oggi, USHER e Apple Music hanno pubblicato il trailer ufficiale dell'Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show, un'esibizione ormai divenuta epica con una storia lunga 30 anni.

Intrecciando incredibili materiali video di oltre tre decenni, il filmato presenta schiere di fan, diversi volti famosi tra cui Lebron James, J Balvin, Jung Kook dei BTS e naturalmente USHER, che si esibisce in modo impeccabile in uno dei suoi più grandi successi. Mentre cresce l’attesa per la grande partita, prevista per l'11 febbraio all'Allegiant Stadium di Paradise, nel Nevada, questo trailer farà sicuramente gridare al mondo intero "Yeah!".