Rumori strani durante l'audizione di Cantone in commissione antimafia | video

L'attesa audizione del Procuratore Capo della procura di Perugia, Raffaele Cantone è stata disturbata da alcuni suoni strani, dei gemiti, che hanno messo in imbarazzo i presenti fino a che la presidente non ha richiamato qualcuno, collegato in videoconferenza da casa, a prestare attenzione. Tra le risate dei presenti. Pare però che dietro tutto ci possa esere un leggero malore della persona collegata e non qualcosa di imbarazzante e compromettente.