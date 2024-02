Maltempo, si teme la piena del fiume Bacchiglione | video

L'ondata di maltempo che ha causato giorni di pioggia intensa in tutto il nord Italia e non solo sta mettendo in allarme diverse zone, soprattutto a ridosso dei fiumi molti dei quali vicini ai livelli di piena. Questo è il fiume Bacchiglione, nei pressi di Vicenza dove sono stati chiusi diversi ponti e persino alcune linee ferroviarie dato che è attesa la piena nelle prossime ore