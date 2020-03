Il sindaco di Messina Cateno De Luca sbotta

Il sindaco di Messina Cateno De Luca dopo aver girato per le strade con il megafono sbotta e decide di mandare un messaggio più esplicito ai suoi cittadini che sono tornati in Sicilia dal Nord, in barba ai divieti previsti nella lotta al Coronavirus: "Ve lo dico chiaramente, sappiate che domani vi becco. Domani, non pensiate tra anni… domani! Non siate killer, perché di questo si tratta in questo momento… Vi becco domani! Vi becco uno ad uno".

Antonio Tutolo Sindaco Lucera Capelli Parrucchiere Gli appelli al rispetto delle regole in questa fase di lotta al ...

Decaro Caccia La Gente A Casa ​Intanto a Bari... Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, caccia a casa ...