Gaza, festa per la liberazione dei prigionieri da parte di Israele | video

Ultimo giorno di tregua tra Israele e Hamas: il cessate il fuoco di quattro giorni ha permesso la liberazione di ostaggi e prigionieri nella Striscia di Gaza.

Intanto, Israele ha ricevuto la lista di 11 ostaggi che dovrebbero essere liberati nelle prossime ore da Hamas.

Sono in corso negoziati per prolungare la cessazione delle ostilità.

Nella notte tra domenica e lunedì, Hamas ha dichiarato in un comunicato di voler "cercare di prolungare la tregua oltre i quattro giorni per aumentare il numero di prigionieri liberati", come previsto nell'accordo. Israele ha risposto che accetterà un giorno in più di cessate il fuoco per ogni 10 ostaggi rilasciati.