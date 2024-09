Alluvione in Emilia Romagna: centinaia di vigili del fuoco impegnati in interventi in emergenza I video

E' stata una notte di grande lavoro per centinaia di vigili del fuoco impegnati per contrastare gli effetti dell'alluvione che sta colpendo diverse zone dell'Emilia Romagna. Il bilancio parla di 500 interventi e 350 uomini al lavoro. Le maggiori criticità sono state segnalate a Ravenna, dove risultano esondati Senio a Cotignola e Lamone a Bagnacavallo, mentre gli operatori hanno garantito le evacuazioni di persone bloccate in casa e in una RSA a Forlì (video tratto da X)