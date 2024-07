Donald Trump: attentato contro l’ex presidente in Pennsylvania. Gli spari | video

Nei video (da X) si vede come durante il comizio dell’ex presidente Trump a un certo punto esplodano alcuni colpi di pistola. Il caos e la security che intervengono repentini mostrano poi Trump, sanguinante, lasciare il palco e allontanarsi scortato.

La folla lo ha salutato con grida di incoraggiamento ma era anche in preda al panico per gli spari. "Mi hanno perforato la parte superiore dell'orecchio, incredibile che accada negli Usa", ha commentato l'ex presidente Usa sul suo social Truth. Circa una decina i colpi uditi. Uno spettatore è morto e altri due sono feriti. L'attentatore è stato ucciso da un cecchino del Secret Service. Era in mimetica a meno di 150 metri dal palco. "Solidarietà e auguri di pronta guarigione" dalla premier Meloni. "Lottiamo, lottiamo", ha detto l'ex presidente poco dopo essere stato ferito. "Sono grato di sapere che è salvo e sta bene. Non c'è posto per la violenza in America", ha commentato Biden. Il presidente sente il tycoon e torna subito alla Casa Bianca. "Ho parlato al telefono con mio padre ed è di ottimo umore", afferma Trump Jr. Il senatore Vance accusa "la retorica di Biden".

L'Fbi ha identificato l'attentato. Si chiamava Thomas Mattew Crooks, 20 anni.