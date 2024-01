Assalto a portavalori a Sassari. Uomo armato minaccia gli automobilisti | video

Attimi di terrore in Sardegna per l'assaltato ad un furgone portavalori lungo la statale 131 - la principale arteria stradale della Sardegna - all'altezza del bivio per Siligo. 8 uomini hanno bloccato la strada dando fuoco a dei mezzi pesanti e furgoni mentre uno di loro minacciava le auto dei presenti puntando contro di loro fucili d'assalto come mostra questo video.