Appuntamento In Piazza con Franco Posa

"La Jihad dei Ragazzi". La radicalizzazione di giovani e giovanissimi è in costante aumento come mostrano i recenti casi di cronaca. A far deragliare le vite di questi ragazzi sono predicatori e reclutatori abilissimi nel manipolare le menti dei ragazzi. Un fenomeno preoccupante del quale parliamo con il Dott. Franco Posa, criminologo di fama internazionale, esperto in discipline criminologiche, neuroscienze forensi e ricostruzione di cold case.