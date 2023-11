Alluvione a Santo Domingo, 8 morti | video

Pioggia incessante dallo scorso venerdì a Santo Domingo.

Il Centro Operativo di Emergenza della Repubblica Dominicana ha emesso un’allerta rossa per 8 province e un’allerta gialla per 17 province per il potenziale ciclone tropicale in arrivo. Le intense precipitazioni hanno prodotto alluvioni lampo con pesanti conseguenze: nel video le automobili vengono trascinate via dalla furia delle acque. Almeno otto persone sono morte a causa del crollo di un muro di contenimento. L'incidente ha letteralmente bloccato il traffico della capitale.