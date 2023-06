Tartarughe fanno squadra per aiutarne una a testa in giù, incredibile | video

Una tartaruga è sul pelo dell'acqua a testa in giù. Il suo pesante guscio non le permette di girarsi per tornare a respirare e quando le altre tartarughe se ne accorgono la soccorrono facendo gioco di squadra: si raggruppano tutte attorno alla tartaruga in difficoltà e le danno la giusta inclinazione per permetterle di avere lo slancio necessario per tornare in superficie. Da non crederci.